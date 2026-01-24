冬に行きたい「大阪府の穴場秘境」ランキング！ 2位「犬鳴山七宝瀧寺」を抑えた1位は？【2026年調査】
新春のリフレッシュのために、まずは心の中をまっさらにしてみませんか。冬の寒さが生む透明感あふれる景色は、私たちの感性を鋭くさせてくれます。今回ご紹介するのは、静寂の中に力強い気配が漂う、知る人ぞ知るエリア。自分自身を見つめ直す、冬の静かな旅の目的地を提案します。
All About ニュース編集部では、2026年1月15〜16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「大阪府の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：犬鳴山七宝瀧寺／43票2位にランクインしたのは、泉佐野市にある「犬鳴山七宝瀧寺」。日本最古の修験道霊場として有名です。冬は凛とした冷気が漂い、巨木や「行者の滝」が織りなす神秘的な雰囲気が際立ちます。
1位：星のブランコ（ほしだ園地）／94票1位に輝いたのは、交野市の「ほしだ園地」内にある「星のブランコ」でした。標高180m、全長280mの国内最大級の木床吊り橋です。木の葉が落ちて視界が開ける冬場は、周囲の山々の荒々しくも美しい地形がよく見え、圧倒的な高度感と秘境感を味わえます。
