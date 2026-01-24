「中々作れるもんじゃないょ」工藤静香、健康的な手料理に絶賛の声！ 「職人の域」「もー主婦の鏡」
歌手の工藤静香さんは1月23日、自身のInstagramを更新。愛犬の姿とおいしそうな手料理を公開しました。
【写真】工藤静香の愛犬の姿＆手料理
また工藤さんは「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです」「絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！」と、おすすめの料理も紹介しています。普段からさまざまな種類の料理を作っていることがうかがえます。
コメントでは、「しぃちゃん偉いわ 色々作って 中々作れるもんじゃないょ」「ビビちゃん可愛い」「凄い美味しそうです」「かわいい」「職人の域です」「もー主婦の鏡です！」「びびちゃんめっちゃ狙ってる」「めっちゃ健康的ですね」「身体に優しい料理です」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】工藤静香の愛犬の姿＆手料理
「身体に優しい料理です」「ビビが狙っている！笑」と書き出した工藤さん。投稿には料理写真6枚と動画1本があり、写真の1枚目にはテーブルの上に載っているおいしそうな食事を狙う愛犬の姿が写っています。とてもかわいらしい1枚です。
また工藤さんは「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです」「絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！」と、おすすめの料理も紹介しています。普段からさまざまな種類の料理を作っていることがうかがえます。
「普通にチーズケーキ」19日にはおいしそうに出来上がったチーズケーキの写真を公開していた工藤さん。「普通にチーズケーキ 笑 ヨーグルトとかに代用してない ノーマルチーズケーキ」とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)