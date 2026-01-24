◆卓球 全日本選手権（24日、東京体育館）

男女シングルスの準々決勝が行われ、ベスト4が出そろった。25日に準決勝、決勝が行われる。

男子は連覇を目指す松島輝空（木下グループ）、6回戦で2024年パリ五輪代表の戸上隼輔（井村屋グループ）を破った谷垣佑真（愛知工大）、2大会ぶり3度目の優勝を狙う張本智和（トヨタ自動車）、篠塚大登（愛知工大）が進んだ。

準々決勝で松島は吉村真晴（SCOグループ）を4―1で下し、谷垣はジュニアの部男子シングルスを制した川上流星（神奈川・星槎国際高横浜）に4―2で競り勝った。張本は木造勇人（関西卓球アカデミー）から逆転勝ち。篠塚は宇田幸矢（協和キリン）に競り勝った。

女子は史上4人目の4連覇を狙う早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が8大会連続の4強入り。2年連続決勝で涙をのんだ張本美和（木下グループ）、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、横井咲桜（ミキハウス）は初優勝を見据える。

歴代3位タイの5度目の頂点も懸かる早田は準々決勝で佐藤瞳（日本ペイントグループ）を4―0で破った。自身今大会初のストレート勝ち。木原は大藤沙月（ミキハウス）に第1ゲームを先取されたが、逆転で下して駒を進めた。

6回戦で伊藤美誠（スターツ）を撃破した横井は、準々決勝で芝田沙季（日本ペイントグループ）から4―0のストレート勝ちを収めた。2年連続準優勝で悲願の頂点を誓う張本美は長粼美柚（木下アビエル神奈川）に4―1で勝ちきった。

男女の準決勝の対戦カードは次の通り。

【男子】

松島輝空（木下グループ）―張本智和（トヨタ自動車）、谷垣佑真（愛知工大）―篠塚大登（愛知工大）

【女子】

早田ひな（日本生命）―木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）、張本美和（木下グループ）―横井咲桜（ミキハウス）