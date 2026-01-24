「私が作るよりふわっふわ」長女が作った晩ごはんとは…

タレントの山口もえが、高校3年生の長女が手作りした料理を公開し、反響を呼んでいる。

「長女がぱぱっと晩ごはんを作ってくれた 焼売の皮がなくて餃子の皮で作った焼売は学校の家庭科で習ったレシピだそうで シンプルだけどタマネギも生姜も たっぷりで美味しかった たまごスープなんて 私が作るよりふわっふわだった！」とつづり、インスタグラムに長女が作った晩ごはんをアップ。ロイヤルコペンハーゲンのオーバル型のお皿に焼売、麦ごはん、たまごスープ、ミニトマトを乗せたワンプレートごはんを披露した。 山口は「嬉し過ぎたから今朝も学校行く娘に『昨日の焼売美味しかった♡また作ってね』って言っちゃったよね。笑」ともコメント。SNS上では「これ絶対おいしいやつ」「世の中のおかんがパパっと作る料理ってこんな感じ！」「娘さん、手慣れてるわ〜」「レシピ知りたい」「誰かに作ってもらうと嬉しいですよね」「優しいお嬢様」「幸せそうで、なによりじゃないの」などのコメントが見られた。