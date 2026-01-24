ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が24日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場を決めるまで葛藤があったことを明かした。この日は、第71回西日本スポーツ賞（共催・テレビ西日本、協賛・富士通、日本製紙）の贈呈式に参加した。

このオフ、野球日本代表「侍ジャパン」サイドから出場要請を受けた。そこから受諾を決断するまで実に3日を要した。鈴木誠也の辞退で急きょ招集が決まった2023年の前回大会は、ほぼ考える時間もなかったが、「今回は考える時間もあって、すごい考えましたね」。時間があった分、気持ちが大きく揺れ動いたことを、包み隠さず打ち明けた。

「どっちかって言うと『出ない』っていう（気持ち）のが大きかったですね」

牧原大を悩ませたのは、将来のキャリアに大きく影響しうる決断だったからだ。今季が3年契約の最終年。結果次第で来年以降の契約に左右するシーズンの前の出場にはリスクが伴う。かつてWBC出場の影響でシーズンに苦しんだ選手もいた。「すごい今年が一番大事だと思う年なんで」と簡単な決断ではなかったと振り返る。

家族などとも相談し、最後は出場を決めた。それは前回出場を決めた時と同じ理由だった。「野球人生は1回なんで。たぶん行かなかったら後悔するだろうなっていう思いがあったんで」。一人の野球人として、世界の舞台で戦わない選択肢はなかった。

出るからには全力を尽くす。3月から真剣勝負の舞台に立つことから、例年以上に調整ペースを上げなければならない難しさはあるが、首位打者としての意地もある。贈呈式では「大谷翔平より牧原大成を応援してください」と宣言。「やっぱりここは日本なんで、日本の野球を見てほしい。大谷がすごいっていうのは十分分かってるんで」とにやり。覚悟を決め、日の丸を背負う戦いに挑む。（鬼塚淳乃介）