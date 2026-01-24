ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が、24日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、愛娘誕生後の私生活について明かした。

ユニットでデビューする前に20代で結婚したが、「なかなか子供ができなかった」という。「夫婦の中でも“できないねえ”ってなっている時に、ちょうど…授かりものですね。奇跡ですよね。子供が生まれて」。それまでは「（金銭感覚が）まひしていた」生活を送っていたが、待望の愛娘が誕生したことで「これからは全部、この子に残そう、託そうということで、ここからはお小遣い制に（なった）」と明かした。

最初は月3万円で、クレジットカードも持たなかったという。「ところが、足りないんですよ」。そのため、次月の小遣いを前借りできる制度に変更したが、「前借りが引けないくらいたまってきちゃって。昔、借金していた時くらいの…」と、こちらも決まりが破綻してしまったという。KOOはユニット結成前、DJの仕事を解雇され、機材代などで「200、300（万円）とか平気で借金してて」と明かしている。

一旦、精算した後に再びお小遣い制度を再検討。「1日2000円でどうだと。ただ、いろんなところに行くから、Suicaってあるじゃないですか？交通系の。あれだけは渡しておくからって。それを使っています」と説明した。

パンが好きで、最近は1日3つのパンを買って仕事に行くという。「今、パンがだいだい360円とか420円。1000円超しちゃって。危ないんですよ」。ところが、「パン屋さん…Suica使えるんですよ」とうれしそうに耳打ち。スタジオを笑いに包んだ。