タレントのヒロミ（60）が24日放送の日本テレビ「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」（土曜前10・30）に出演。実はインストラクターの資格を持っているものを明かす場面があった。

冬のの絶景ランキングを紹介。3位は白川郷の雪景色（岐阜県）、2位はダイヤモンドダスト（北海道）、1位はオホーツク海の流氷（北海道）だった。ヒロミは「これも見たいね〜。音がするんだ、“ギシギシギシ”って。俺も見たことないわ。これ見たいね、北海道ね」と感激。

そのうえで「福島とかも寒いじゃないですか、福島も」とヒロミ。「昔、スノーボードをよくやってたので」と話し、「（ダイヤモンドダストも）キラキラしてるのは見たことありますけど」とした。

さらに、ヒロミは「スノーボードとかやらないんですか？」と小泉孝太郎に質問。小泉は「やってました。冬のドラマとか入ったら、やらないようにしていたんで、もう気づいたら30年近くやってないんですよ」と苦笑。

これに、ヒロミは「俺ね、ライセンス持ってたもんね、教えられるライセンス」と告白。小泉が「似合いそう」と納得する中、ヒロミは「だって俺、いつでもスノーボードのインストラクターになろうと思ってたから。ちょっとしゃべれるインストラクター」と笑わせた。