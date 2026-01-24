楽天は２４日、セカンドユニホームとサードユニホーム２０２６を発表した。

球団初のフルモデルチェンジとなるビジターユニホームは名称もセカンドユニホームと改めた。「ＴＯＨＯＫＵ ＰＲＩＤＥユニフォーム」のデザインに用いた情熱的なレッドを基調にし、６県のラインが織りなす「東北ストライプ」のデザインを採用した。

サードユニホーム２０２６のコンセプトは「ＴＯＨＯＫＵ ＳＰＡＲＫＬＥＳ」。昨シーズン着用日に高い勝率をもたらした「ＥＡＧＬＥＳ ＳＵＭＭＥＲ ユニフォーム ２０２５」と同じ「ＶＩＶＩＤ ＰＩＮＫ」を基調色に、東北各県のシルエットをデザインに重ねている。同ユニホームは「楽天モバイル 最強パーク宮城」で開催する「ＥＸＣＩＴＩＮＧ シリーズ」の１７試合で選手が着用予定になっている。

ユニホーム発表会に参加した西垣雅矢投手（２５）はセカンドユニホームを着用。「なかなか今までにストライプのユニホームを着ることがなかったので、新鮮な気持ちでまたシーズンに入っていける」と声を弾ませた。

サードユニホーム２０２６を着用した中島大輔外野手（２４）は「個人的にピンクがすごい去年好きだったので、それに６県の形も加えられて、進化したユニホームで気持ち新たに頑張りたい」と誓った。