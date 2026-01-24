放送作家を引退した鈴木おさむ氏が２４日、関西テレビ「ドっとコネクト」に出演。芸能界の爛好僖せ情瓩砲弔い得嵳隋垢妨譴辰拭

この日は、日本でスパイ活動をしていたとして、在日ロシア通商代表部元職員の男が東京地検に書類送検されたニュースを紹介。コメントを求められた鈴木氏は「僕、とある超有名出版社の人に『スパイって実はメチャクチャいるんだよ』って、『著名人の中にも結構いるんだよ』『テレビ局にも結構いるからね』って言われて」と打ち明けた。

続けて「『著名人って誰なんですか？』って言ったら、そのときに『例えばだけど、アノ人とか…』って」と告白。ＭＣの石井亮次アナが「名前聞いたんですか？ 実名を」と食いつくと、「聞きました。『ええーーー！！！』って言って」とかなり驚いたと証言した。

石井アナが「その著名人の人はテレビ局や番組に入り込んで何をしようとしたんですか？」と疑問をぶつけると、鈴木氏は「その人は著名人なんですけど、『ええーーー！！！』って、聞いて。その人の目的もすごいよく分かるというか…」とだけ返答した。

すると、石井アナは「その著名人の人は誰ですか？」とさらりとブッコんだが、鈴木氏は「言えるか！」と苦笑いでツッコミを入れた。

また、鈴木氏自身にもスパイ被害を疑う経験があるそうで「ある友達に連れて行かれたパーティーがあったんですよ。その人が男性の方で別の国の方なんですけど、すごく楽しく話してたんですけど、一緒に行った人に『全部声録音されてたの、気づいた？』って言われたんですよ」と回想していた。