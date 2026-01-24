女子プロゴルフの原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が２４日、自身のインスタグラムを更新し、昨年１２月２３日に死去した師匠・尾崎将司さん（享年７８）の誕生日をこの日迎えたことを念頭に追悼した。

国内男子ツアー最多の通算９４勝を挙げた尾崎さんは昨年１２月２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去した。原は高校１年時から尾崎さんに師事し、国内５勝をマーク。師匠の誕生日を迎えた２４日に２ショット写真を添えて思いをつづった。

「１月２４日。ジャンボさんのお誕生日でした。先月２３日、ジャンボさんは天国へ旅立たれました。

それでも、これからも、いつまでも私にとって特別で大切な日です。

感謝も、尊敬も、大好きという気持ちも、そして受け入れきれない現実も、まだ言葉にはできません。

ただ、教えていただいたことのすべてが今の私をつくっています。これからも背中を押してくれると思います。

Ｂａｌｌ ｉｓ ｎｅｖｅｒ ｌｉｅ

この言葉を胸に、師匠のようにゴルフと真っ直ぐ向き合い続けます。

いつか胸を張って、天国へ報告ができるように。

変わらず、敬意を込めて。安らかでありますように」