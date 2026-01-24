俳優・のん（32）が連ドラに出演しているのをご存じだろうか。ゲスト出演ではなくレギュラーである。2013年の朝ドラ「あまちゃん」（NHK）以来、実に12年半ぶりとなる。ところが、そのドラマが賛否両論で……。

1月7日の深夜にスタートした「こちら予備自衛英雄補?!」（日本テレビ／中京テレビ制作）がそれで、原作・脚本・監督をお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が務めている。「業界での評価はすこぶる低い」と言うのは民放プロデューサーだ。

「放送が始まる前、公式ページには《加藤浩次が監督を務めるまったく新しいヒーロードラマ》とあり、《タイトルが言いづらいのはご愛嬌！》ともありました。わかっているのなら、そんなタイトルつけるなよ！と思いました。そもそも“予備自衛英雄補”というのが言いづらいどころか意味がわかりません」

確かに言いづらいし、わからない。

「日テレは芸人のバカリズムを『住住』や『ノンレムの窓』で脚本家として起用し、『ブラッシュアップライフ』や『ホットスポット』ではドラマ各賞を総なめしました。とうとう彼は来年春のNHKの朝ドラ『巡るスワン』を書くまでに昇りつめました。2匹目のドジョウを狙ったのかどうかは知りませんが、同じ芸人の加藤に監督まで任せたのは浅はかだったと言わざるを得ません」

制作は中京テレビのようだが。

「たしかに中京テレビの枠なのですが、制作会社は日テレの子会社AX-ON（日テレアックスオン）ですから日テレの責任は大きい」

加藤は昨年、短編映画「Victims」で監督デビューしているが……。

第2話の視聴率は2％台に

「連ドラを任せるのはまだ早いと思います。初回はまったくドラマになっていませんでした。視聴率も1月7日の初回は3・1％、14日の第2話は2・4％と早くも下がり始めています。せっかくのんを起用したのに、可哀想です」

と、手厳しい。多くの見ていない方のために説明すると――。“予備自衛英雄補”とは特殊能力を持った“ヒーロー”のこと。地球は核兵器ではなく各国のヒーローが守るようになったのだが、「ヒーロー＝戦力」ではないかという議論が持ち上がる。憲法9条により戦力を保持しない日本ではヒーローを“英雄”と呼び変え、予備自衛官補ならぬ“英雄補”として防衛省の管轄下に置くことを決定する。そこで選ばれたのが、特殊能力を持つ英雄補の7名だった。

・ナガレ／流偉月（菊池風磨）：ウソをつくと体が宙に浮いてしまう（最大30センチ）。

・サエ／火尾紗衣（のん）：傷や病を第3者に移すことで治すことができるが、どこに移るかは本人もわからない。

・ミズノ／水野学（戸次重幸）：研究員で蜘蛛の能力を手に入れる。勝手にスパイダーマンを演じたものの、糸は尻からしか出せないため下半身を露出して前科三犯の過去がある。

・チュータ／元木忠大（森永悠希）：裕福な実家に暮らす大学生。能力不明。

・サピピ／金谷幸子（小宮山莉渚）：アイドルの推し活にはげむ女子高生。能力不明。

・ユタニ／油谷土門（後藤剛範）：冬でもタンクトップのトラック運転手。能力不明。

・フジワラ／藤原曰子（丘みつ子）：キレるとガラが悪くなる老婆。最大50メートルの高さまで飛ぶことが可能だが、飛んだのは2回だけ（2回目が第2話）。

どれも役に立ちそうもないけれど、特殊な能力は持っているようだ。ドラマはまだ彼らの特殊能力が明らかになっていく段階で、基本的に防衛省の会議室が舞台になっている。これが確かにドラマっぽくない密室劇の芝居となっている。発言者を追うカメラも素人っぽい映し方だ。

ちなみに、加藤浩次と同世代であれば、その役名にハッとした人もいるのでは。名前に月曜から日曜の１文字が入っているため、70年代に人気を博した特撮ヒーロー「愛の戦士レインボーマン」（NET）を思い出す。レインボーマンは月から太陽までの7つの化身に変身して悪と戦った。予備自衛英雄補が何と戦うのかは不明だが、何らかの布石なのかもしれない。

「無用の特殊能力やバカバカしい設定が、ある種の視聴者にはウケているようです」

SNSでは評価も高い。

《こいつら本当にヒーローなのか?!成長するのか?!ってツッコミたくなるし続きが気になりすぎる》

《こち予備2話やっと観た〜！のんちゃんかわいかった だんだんとヒーロー達に愛着が湧いてくるな》

「こち予備」の視聴率は低いが、1月22日現在、TVerのお気に入りには39・3万人が登録している。1月スタートの連ドラの多くが、お気に入り数50万人を切る中で検討していると言っていい。

のんを起用できるまで

「やはり注目は、加藤が監督・脚本を務めたことより、のんの連ドラ復帰でしょう。彼女は2013年の朝ドラ『あまちゃん』で大ブレイクした矢先に所属事務所からの独立騒動が勃発。その影響もあり、本名の能年玲奈からのんと改名して雌伏の12年を過ごしました。連ドラに出演できなかったのは、各局の編成が旧所属事務所に忖度したことが原因の一つでしょう。当時、彼女が所属していた事務所は、トップ女優を多く抱えていましたからね」

そこに転機が訪れたという。

「16年末に解散したSMAPから独立した3人をテレビに出演させないよう、旧ジャニーズ事務所が各局に圧力をかけていたのではないかという疑惑について、公正取引委員会が調査に乗り出しました。そして公取委は17年末、移籍制限などを一方的に課すことは独占禁止法違反に当たるとの解釈を示しました。これを機に大手事務所から独立するタレントが増えたのです」

さらに、昨年9月には内閣官房と公正取引委員会が連名で「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を公表した。

「指針には、移籍・独立を妨害しないこと、芸名・グループ名の使用制限についてはあらかじめ契約上に明確にした上で十分に説明・協議することなどが明記されました。これらがあってようやく、のんのブッキングに遠慮がなくなったのです。昨年は日曜劇場『キャスター』（TBS）の第3話にゲスト出演し、久々にゴールデン帯のドラマにお目見えしました。それに続いて『こち予備』へのレギュラー出演となったわけです」

のんの12年半ぶりの連ドラレギュラーは、それほど話題にはなっていないようだが。

「ヒット作にばかり出続けることはできませんから、むしろ再出発にはいいかもしれません。同じ予備自衛英雄補メンバーにはベテランの丘みつ子さん（77）がいます。彼女は一昨年のNHKドラマ『団地のふたり』で主演の小泉今日子の母親役を演じ、認知症になる演技で強烈な印象を残しました。彼女から何か得ることができれば、それだけでものんが出演した甲斐があるかもしれません」

