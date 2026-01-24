巨人の大勢投手（26）が24日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。前巨人2軍監督の桑田真澄氏（57）からもらった衝撃的なものを明かした。

この日のテーマは「中華まん」。

蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された大勢は今回のテーマに「いいっすね、大好きです」とまずはコメント。

「ピザまん3つは買います、一回で。めちゃめちゃ好きやった、小学校の時から。（一気に）全部食べます」とコンビニの定番・ピザまんが好みだという。

だが、プロ入り後、衝撃の出会いが訪れる。

「桑田（真澄）さんが1軍のコーチだった時に中華街で差し入れでめっちゃおいしい肉まんを買って来てくれたんですよ。その店を知りたいんですよ」

衝撃を受けたおいしい肉まん。だが、大らかな？大勢は入れ物などに書いてあるであろう店名はチェックせず。いまだに店名が分からないのだとか。

これに答えたのが“熱ケツレジェンド”の宮本和知氏（61＝巨人女子チーム監督）。「横浜スタジアムに行った時に、そこの肉まんの差し入れ、毎回あったの。ふっかふかなの。むっちゃくちゃうまい。お店の名前、言おうか？華正樓！」と蛯原アナの質問に、横浜中華街にある名店の名前を挙げた。

宮本氏によると「み〜んな知ってます！み〜んな知ってます！！み〜んな知ってます！！！」と昨年5月に亡くなった長嶋茂雄さんや王貞治氏（ソフトバンク会長）といった超有名巨人OBも全員知っている伝統の味。

大勢は「めっちゃデカいんですよ。まず大きい。中（の具）もゴロゴロ。タケノコとか大きめに入ってるんで食べ応えがあってジューシーで。過去イチがピザまんだったんですけど、それを超えて。（中華まんの）王に君臨してます」とうれしそうに話していた。