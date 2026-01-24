俳優の中村雅俊さんと五十嵐淳子さん夫妻の三女でモデルの中村里砂さんが、自身のインスタグラムを更新。雑誌のイベントを前に、可憐なオフショットを公開しました。

【写真を見る】【中村里砂】「年1レベルの会えるイベント、ぜひ来てくださいーっ！」白いロリータ衣装のオフショットを公開





投稿では、白を基調とした透け感のあるドレスに身を包んだ姿を披露。窓から差し込む柔らかな自然光の中で、ふわふわの白いフードを顔周りに寄せ、首元にはパールや十字架のペンダントが輝いています。









また、スマートフォンを使った自撮りショットも公開。大きな瞳でレンズを見つめる表情や、鮮やかなレッド系のリップが印象的です。









別のカットでは、胸元に大きなリボンをあしらったレースのワンピース姿も見せています。









白で統一された室内の雰囲気は、中村さんの純白の衣装と見事にマッチし、幻想的な世界観を醸し出しています。









中村さんは「明日はPECHEのトークイベント&2SHOT撮影イベント」「年1レベルの会えるイベント、ぜひ来てくださいーっ!」とファンへ熱く呼びかけました。









【担当：芸能情報ステーション】