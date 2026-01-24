コートの内外から高い決定力でスコアを重ねた琉球…敵地で千葉Jを相手に“31点差”快勝

1月24日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26」B1リーグ戦第19節が開催。西地区4位の琉球ゴールデンキングスが東地区2位の千葉ジェッツとのアウェー1戦目に臨んだ。

試合開始から琉球はアップテンポな攻撃を仕掛け、デイミアン・ドットソンやヴィック・ロー、松脇圭志らが続けて3ポイントシュートをヒット。26－9と琉球の17点リードで最初の10分間が終わると、第2クォーターでは岸本隆一が要所で長距離砲を沈め、千葉Jに点差を詰めさせず。先発の崎濱秀斗も次々とアシストを成功させ、49－29の20点リードで試合を折り返した。

第3クォーターでも琉球の勢いは落ちることなく、ドットソンや岸本が3ポイントを着実に沈め、70－50で最後の10分間へ。第4クォーターの冒頭には10－0のランでさらに千葉Jを引き離し、最終スコア92－61で琉球が白星を手にした。

敵地で快勝に成功した琉球は、ドットソンが17得点5リバウンド、岸本が15得点、アレックス・カークが14得点7リバウンドをマーク。2ポイント成功率は48.7パーセント（19／39本）、3ポイント成功率は40.0パーセント（14／35本）と好調を維持し、手堅い試合運びを披露した。

一方、ホームで悔しい大敗となった千葉Jは、富樫勇樹が14得点、ナシール・リトルが9得点9リバウンドをマークするも、3ポイント成功率は22.6パーセント（7／31本）と調子が上がり切らず。明日の第2戦では、反撃の1勝を挙げたいところだ。

■試合結果



琉球ゴールデンキングス 92－61 千葉ジェッツ（@LaLa arena TOKYO-BAY）



琉球｜26｜23｜21｜22｜＝92



千葉J｜9｜20｜21｜11｜＝61

【動画】ベテランの岸本が起爆剤に…琉球が強烈なオフェンスで千葉Jを圧倒