　ダルムシュタットのMF秋山裕紀が23日、ブンデスリーガ2部第19節のニュルンベルク戦で今季3点目を記録した。

　今季18回目の先発出場となった秋山はスコアレスで折り返した後半15分、CKから相手のクリアが中途半端になったところに反応。ペナルティエリア内に走り込むと左足のコントロールシュートをゴール左へ流し込み、先制点を奪った。その後同42分までプレーし、チームは2-0の勝利で3試合ぶりの白星を掴んだ。

　秋山は今季アルビレックス新潟から期限付き移籍加入し、これが第12節以来となる3点目。1シーズンのゴール数はアスルクラロ沼津でJ3を戦った2022年に並ぶキャリアハイに到達した。ダルムシュタットは9戦無敗となり、暫定ながら1部自動昇格圏の2位に浮上している。