カイル・タッカー外野手のドジャース加入により、テオスカー・ヘルナンデス外野手のトレード話がたびたび取り沙汰されている。

昨年は右翼手としてレギュラーシーズン133試合に出場するも、故障の影響も相まって精彩を欠くプレーが目を引いた。拙守のイメージがすっかり定着してしまったT・ヘルナンデスの守備は、どこに問題があるのか。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で各種指標を掘り下げてみる。

■「走行ルート」は高評価も……

『Baseball Savant』では、外野手の打球反応を評価するための「Outfielder Jump（以下ジャンプ）」と呼ばれる指標がある。「ジャンプ」は、投手がリリースした瞬間から3秒間の外野手の動きを計測したもので、0秒から1.5秒を「Reaction（リアクション）」、1.5秒から3秒までを「Burst（バースト）」、3秒間のうち正しい方向へ進んだ距離を「Route（ルート）」と定義。3つの要素で構成されている。捕球確率が90％以上の簡単なプレーは含まない。

この「ジャンプ」のうち、T・ヘルナンデスは、「リアクション」が－0.5でメジャー全体62位、「バースト」が－0.6の全体66位で平均値を大きく下回る。一方で「ルート」は＋0.8で全体8位と優秀。打球判断に時間がかかり、走り出しも悪いが、想定される最短距離は走れている。全体的に打球に追いつけないケースが多く見られるのは、このためだ。

また、捕球確率0％から25%（5つ星）と、 26％から50%（4つ星）の打球では計35回全て成功ならず。51％から75%（3つ星）の打球も10回中4回の捕球に留まっており、球際に弱い。76％以上の平凡な打球でも捕球を逃したケースがあり、ノーミスの同僚アンディ・パヘス外野手との差が浮き彫りとなっている。

昨季のT・ヘルナンデスは、股関節の故障で離脱した時期もあるため、プレーに支障が出た可能性も捨てきれないが、スプリントスピード「28.1フィート／秒」は大谷翔平投手（28.0）とほぼ同じ。走力自体に極端な影響は見られない。今季は左翼手としての起用が見込まれるものの、拙守の要因は技術的な側面も多く、ファンの悩みは尽きないと見られる。