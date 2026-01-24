◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

女子シングルスの準々決勝が24日に行われ、4強がそろいました。

4連覇を狙う早田ひな選手は、佐藤瞳選手に完勝。佐藤選手は直前の国際大会で世界ランク4位である中国の蒯曼選手に勝利している好調のカットマンでしたが、早田選手は相手につけいる隙を与えず。ストレート勝利で8年連続4強入りを決めました。

2023年大会準優勝の木原美悠選手は、大藤沙月選手と対戦。第3ゲーム以降は接戦の連続でしたが、いずれも木原選手競り合いを制しました。

6回戦で3度優勝を誇る伊藤美誠選手を破った横井咲桜選手は、芝田沙季選手に快勝。第1ゲームを11−2と圧倒すると、そのまま4ゲームを奪い、2年ぶり3度目のベスト4進出です。

悲願の初優勝を狙う張本美和選手は、長粼美柚選手に勝利。張本選手は今大会ジュニアの部で4連覇を飾っており、大会2冠へあと2勝としました。

準決勝と決勝は25日に開催。早田選手と木原選手は2023年の決勝の再戦となります。また横井選手と張本選手は2024年大会でも対戦。今年度のチャンピオンをつかむのはどの選手となるのでしょうか。

▽女子シングルス

〈準々決勝〉

◆早田ひな 4−0 佐藤瞳

(11−7、11−5、11−5、11−8)

◆木原美悠 4−1 大藤沙月

(6−11、11−4、13−11、13−11、11−9)

◆横井咲桜 4−0 芝田沙季

(11−2、11−6、11−6、11−8)

◆張本美和 4−1 長粼美柚

(10−12、11−8、11−9、11−9、11−7)

〈準決勝〉◆早田ひな − 木原美悠◆横井咲桜 − 張本美和