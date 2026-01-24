ドジャース・山本由伸投手が24日、都内で行われたナイキジャパンのトークイベントに登壇し、MCを務めた杉谷拳士さんと、自身の野球史を振り返りました。

イベントにかけつけた野球少年・少女から、「野球を始めたきっかけ」を問われた山本投手。「近所にも野球をしている子供がめちゃめちゃ多かった。僕の実家の隣もオリックスバファローズで活躍している頓宮裕真選手だったり、とにかく公園に集まればみんなで野球する地域だった。気づいたら野球に夢中でした」と幼少期を振り返りました。

さらに、「球速を上げるためには？」との質問には、「みんなくらいの年齢だったらトレーニングより特にご飯食べるとか、睡眠時間もそうですけど学生時代は私生活で差が出ると思います。嘘だと思うでしょうが、今思うと僕ももっと寝とけばよかった(笑)」と回答しました。

さらに現在ともにトレーニングを積む中日・郄橋宏斗投手の話を例に出します。郄橋投手の公式プロフィールは186センチですが「彼も中学まではそこまで背は高くなかったらしいですけど、高校の時がコロナ禍で2日に1回学校が休みだったみたい。(そのときに)めちゃくちゃ寝てたら本当に背が伸びたらしいですよ。宏斗なのでこれ盛ってるかもしれないですけど」と話すと、会場が笑いに包まれました。

最後には、「睡眠時間は今でも僕は大切にしていますけど、成長期のみんなには特に大事だと思う」と少年たちに投げかけました。