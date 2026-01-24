ボートレース界の女神・福留光帆（２２）が２４日、プレミアムＧ機崑茖群鵤贈贈奪函璽淵瓮鵐函彝催中のボートレース尼崎でトークショーを行った。

今回はイベントステージに設置された特設リング上でのトークショー。福留はロープやマットのに興味津々で、その感触を確かめるのに夢中。ＭＣの永島知洋に「何してんねん。トークショーやぞ」とツッコまれてスタートした。

この日は１Ｒから生配信にも出演。推しの毒島誠の舟券をめぐって「買ったらビジネス好きはいらんって言われるし、買わんかったら推しを買わないなんて終わってるって言われる、どうしたらいいねん」と困惑。福留は応援するレーサーと舟券予想を区別しており、そのレースの予想に全力投球するスタイル。それだけに周囲からの思わぬ反応に戸惑いを隠せないようだった。

３月１４日に開幕する当地Ｇ機崙崎市制１１０周年記念 尼崎センプルカップ」のイメージキャラクター就任も決定している。２年連続の大役で、すでにメインビジュアルなどの撮影も終了。「昨年とは違う雰囲気になっています。楽しみにしていてくださいね。ボートレース尼崎をなにとぞ、ごひいきに…」とＰＲした