大相撲初場所

大相撲初場所は東京・両国国技館で連日熱戦が繰り広げられている。23日の十三日目では、大関・安青錦（安治川）が横綱・豊昇龍（立浪）に上手投げで勝って2敗を守った。客席では、好角家として知られるタレントが人気アナウンサーと一緒に観戦していた。

国技館で熱戦を見つめていたのは“スー女タレント”としても知られる山根千佳だった。TBSの出水麻衣アナウンサーと現地観戦。黒に白のドット柄が入ったカーディガンを羽織り笑みを浮かべた。隣には、黒のトップスに眼鏡姿の出水アナが並んでいる。

山根は自身のインスタグラムとXに実際の画像を公開。文面に「今日の大相撲はTBSの出水麻衣アナと観戦できました！ 久しぶりにお会いできて嬉しかったです」とつづり、優勝争いについて「いや〜、優勝争いは安青錦関が強い！！ そこに実力者である霧島関と熱海富士関が追う展開！！ どうなるかな〜〜〜！！楽しすぎるな〜〜〜！！」と興奮気味に記した。ネット上のファンも続々と反応している。

「素敵なお二人で観戦、楽しそうですね」

「美人なお二人が相撲観戦ですね」

「さすが美人が揃うと華がありますね！」

「出水さん、推しの力士はいるのかな？」

「お相撲ホントに大好きなんですね！」

今場所は初日から幾度となく国技館で観戦している山根。24日の十四日目は、安青錦が結びの一番で横綱・大の里（二所ノ関）と激突する。



（THE ANSWER編集部）