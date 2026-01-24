お散歩に行く気満々で玄関へ向かったワンコが、外の景色を目にした瞬間、態度を一変させることに。そこに広がっていたのは、苦手な雪景色でした。

投稿は記事執筆時点で2万再生を突破し「動かないｗ」「仁義なき戦い」などのコメントが寄せられています。

【動画：散歩前、ご機嫌な犬→玄関を出た瞬間『雪』が積もっていて…気付いた瞬間の『絶望』】

期待の先に待っていたもの

Instagramアカウント「i_am_maru_622」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「マチコ」ちゃんが軽やかな足取りで玄関へ向かうお姿。この日、いつものようにお散歩へ向かっていたというマチコちゃんの背中からは、外に出る喜びがにじみ出ていたといいます。

ドアが開き、迷いなく外へ出ようとしたマチコちゃん。しかしその直後、視界に入った光景により動きが停止。足元に広がる白い世界を認識した瞬間、先ほどまでの嬉しそうな様子がすっと消え、静かに空気が変わったのでした。

雪NG…突然の“拒否モード”

実はマチコちゃん、雪が苦手なんだとか。雪を前にしたマチコちゃんは、その場から一歩も進もうとせず、じっと前方を見つめていたそう。しかし外で用を足す習慣があるため、この日も外へ出る必要があったのだといいます。

促されてもおしりを低く落とし、後ろへ体を預けるような姿勢に。その姿からは、「絶対に進みたくない」という強い意思が伝わってくるよう。その踏ん張りの結果、まるでスケートをしているかのように雪の上を滑る場面も。そんなマチコちゃんの背中からは、なんとも言えない哀愁が漂っていたのでした。

翌朝も変わらず

翌朝、再びお散歩の時間が訪れると、マチコちゃんは心機一転といった様子で玄関へ。外が明るいことに期待しているのか、ルンルンな足取りで進んでいたそう。しかし、ドアが開き残る雪を見つけた瞬間、即座にブレーキをかけたといいます。

そして次の瞬間、迷いなく元来た方へ引き返し、再び踏ん張る姿勢に。リードが張っても動かないその様子からは、譲れない思いがにじんでいるようです。お散歩は好きでも、雪はどうしても嫌--そんなマチコちゃんの心の声が、聞こえてきそうな光景だったのでした。

投稿には「気持ちわかります、寒いものね」「全力で抵抗してるところがめっちゃ可愛い♡」「踏ん張るマチコ真顔やめー」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「i_am_maru_622」では、マチコちゃんの日常の様子が数多く投稿されています。表情豊かな姿や、ご家族とのやり取りも見どころのひとつ。気になる方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「i_am_maru_622」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。