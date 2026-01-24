数的不利を覆しての韓国撃破に狂喜乱舞　ベトナムの劇的3位に国内が“お祭り騒ぎ”「全土が歴史的な勝利に酔いしれている」【U-23アジア杯】

奇跡的な勝利をピッチ上で分かち合うベトナムイレブン(C)Getty Images

劇的な勝利に狂喜乱舞となった。

ドラマチックな展開となったのは、現地時間1月23日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の3位決定戦だ。韓国代表と対峙したベトナム代表は、数的不利となりながらも120分を戦い抜き、PK戦（7-6）の末に勝利した。

【動画】こんなPKは見たことが…一度はGKに阻まれるも上がったボールはそのままゴールへ 流れを引き寄せた道脇豊のPKシーンを見る

序盤から地力に勝る韓国に主導権を握られるも30分にカウンター1本で先手を取ったベトナムは、69分に追いつかれたものの、その2分後にエースであるグエン・ディン・バクのFKで勝ち越しに成功。驚異的な粘りで“アジアの虎”を追い詰める。

それでも韓国イレブンは一筋縄ではいかない。1ゴール1アシストを記録したグエン・ディン・バクが86分に退場となると、終了直前の後半アディショナルタイム7分にはシン・ミンハに鮮烈な一撃をねじ込まれてしまう。

数的有利となって俄然攻勢を強める韓国の猛攻に対し、ベトナムイレブンは身体を張った守備で応戦。延長戦を戦いきり、迎えたPK戦では7人全員が成功。18年大会に収めた最高成績（準優勝）に次ぐ3位入賞を果たした。

若き精鋭たちの奮闘は国内の関心を惹きつけ、熱狂を生んだ。ベトナム・メディア『VN express』は20日に行われた中国戦からスタメン9人を入れ替えて臨んだ同代表について「多くの選手が心身ともに疲労困憊状態だった」と指摘。ユース年代で同国代表が韓国に勝った経験がなかった過去をふまえ、「ベトナムが史上初めて韓国を倒したのだ。キム・サンシク監督と、その弟子たちはジンクスを破った」と強調した。