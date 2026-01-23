血液循環を維持するために、なくてはならないポンプ機能の役割を果たしているのが心臓です。心臓は、胸腔内で左右を肺に囲まれたほぼ胸の中央、少し左寄りにあり、上部が太くて丸く、左下方向に向かってやや尖った形（俗にいうハート形）をしています。大きさは握りこぶしほどで、重さは成人で250〜300g程度です。そして、「右心房」と「右心室」、「左心房」と「左心室」という4つの部屋に分かれています。では、なぜこのような4分割の構造をしているのでしょうか。

まず、心臓を上下に分けてみます。心房は、心室に送る血液を全身あるいは肺から受け取って一時的にためた後、拡張した心室に十分に送り込む役割を担っています。これに対して心室は、肺と全身に血液を送り出す筋肉ポンプの働きを受け持っています。こうした役割の違いから、心筋の厚みは心房よりも心室のほうが厚くなってます。さらに、心室の心筋圧を比べた場合、全身に血液を送り届けるために強い収縮力が必要な左心室の心筋圧は約1cmあり、右心室と比べて約3倍にもなっています。

次に、心臓を左右に分けてみます。「右心房と右心室」の働きは、全身から送られてきた二酸化炭素を多く含む血液を肺に向けて効率よく届けることです。一方の「左心房と左心室」は、肺でのガス交換を終え酸素を豊富に含んだ血液を全身に向けて勢いよく流すために働いています。

このように、4つの部屋がそれぞれの役割を持ち、左右のポンプが合体して一緒に働くことで、血液循環の秩序が保たれているのです。（監修：健康管理士一般指導員）