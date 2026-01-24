TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後4時22分に、大雪警報を福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、若狭町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市などに発表 24日16:22時点

嶺北では25日朝まで、嶺南では24日夜遅くから25日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福井市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■敦賀市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■大野市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■勝山市
□大雪警報
　積雪　25日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■鯖江市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■あわら市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■越前市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■坂井市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■永平寺町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■池田町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■南越前町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■越前町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日朝にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■美浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意

■若狭町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　25日にかけて注意