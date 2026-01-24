気象台は、午後4時22分に、大雪警報を福井市、敦賀市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南越前町、越前町、美浜町、若狭町に発表しました。

嶺北では25日朝まで、嶺南では24日夜遅くから25日昼前まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福井市

□大雪警報【発表】

積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 40cm





■敦賀市□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm□なだれ注意報25日にかけて注意■大野市□大雪警報積雪 25日朝にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報25日にかけて注意■勝山市□大雪警報積雪 25日朝にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報25日にかけて注意■鯖江市□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■あわら市□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■越前市□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■坂井市□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■永平寺町□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■池田町□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報25日にかけて注意■南越前町□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm□なだれ注意報25日にかけて注意■越前町□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日朝にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 40cm■美浜町□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm□なだれ注意報25日にかけて注意■若狭町□大雪警報【発表】積雪 24日夜遅くから25日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm□なだれ注意報25日にかけて注意