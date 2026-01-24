◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日 東京体育館）

卓球の全日本選手権が24日に行われ、一般男子の部準々決勝で張本智和（22＝トヨタ自動車）が木造勇人（26＝関西卓球アカデミー）を4−3で破り、準決勝に進出した。

第1ゲームを11−4で奪った張本だが、第2ゲームは8−11、第3ゲームも10−12と落とした。

流れを失ったかに見えたものの、第4、第5ゲームを奪い返して王手。ただ、第6ゲームは8−8から3連続ポイントを許して失う。一進一退の攻防に、会場は大盛り上がり。第7ゲームまでもつれた試合は、最後に張本が11−8で制して勝利を手にした。

昨年は、大会初優勝を飾った松島輝空（18＝木下グループ）に準決勝で敗れた。「もちろんリベンジしたいですし、優勝したい」と雪辱を期す。

胸中にあるのが復活への思い。「14歳で優勝してから8年ぐらい経ってまだ2回しか優勝できてない。今年と来年勝てれば10年間で4回優勝で半分近くになるので、そこを一つ目標にして、次の10年ももっと獲れるようにという気持ちで頑張りたい」と語っていた。

▼張本智（大激戦を制し）「（第6ゲーム）もったいない気持ちだったけど、焦っても仕方ない。最後に絶対に勝つんだと。（準決勝は対松島）2年連続で同じ失敗は許されない。去年よりも強い彼になっている。もっと苦しい試合になるし、去年の彼に勝つことよりも難しい。覚悟を持ちたいし、明日の準決勝でリベンジしたい」