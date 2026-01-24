◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)

男子シングルス準々決勝が24日に行われ、張本智和選手が木造勇人選手を4−3(11−4、8−11、10−12、11−7、11−9、8−11、11−8)で破り、4年連続の4強を決めました。

2年ぶり王座奪還を狙う張本選手は、木造勇人選手と激突。19年大会のダブルスの優勝ペアの対戦となった一戦は、序盤から激しいラリーの応酬となります。ゲームカウント1−2とされた張本選手ですが、第4ゲームのタイムアウトから反撃。相手の積極的な強打に対して、我慢のラリーで勝利まであと1ゲームとします。崖っぷちとなった木造選手も反撃。張本選手のバックサイドをうまく攻めて、3−3と追いつきます。それでも最終ゲームまでもつれた死闘は、張本選手が最終ゲームを奪い、決着となりました。

前回王者の18歳・松島輝空選手は、12年大会優勝の吉村真晴選手に勝利。4ゲーム連続10オールと接戦になりますが、松島選手が2年連続4強入りを決めました。松島選手と張本選手が準決勝で激突。前回の準決勝と同じ顔合わせとなります。

前回ノーシードからベスト4に入った谷垣佑真選手は、ジュニアの王者・川上流星選手に4−2で勝利。勢いに乗る16歳を止めました。一方、前回準優勝の篠塚大登選手は、同じサウスポーの宇田幸矢選手を破り準決勝へ。この両者も2年連続で同じ組み合わせとなり、男子は去年のベスト4人が今年も勝ち上がりました。

男子の前に行われた女子シングルスでは、早田ひな選手、木原美悠選手、横井咲桜選手、張本美和選手の4人が準決勝に進出。これで男女の4強がそろいました。準決勝と決勝は25日行われます。

張本兄妹(きょうだい)は、3年連続でそろって準決勝進出。兄・智和が24年優勝、25年ベスト4、妹・美和が2年連続準優勝となっており、初の「兄妹優勝」へあと2勝となっています。

【男子】

▽準々決勝

松島輝空 4−1 吉村真晴

張本智和 4−3 木造勇人

谷垣佑真 4−2 川上流星

篠塚大登 4−2 宇田幸矢

▽準決勝

松島輝空 − 張本智和

谷垣佑真 − 篠塚大登

【女子】

▽準々決勝

早田ひな 4−0 佐藤瞳

木原美悠 4−1 大藤沙月

横井咲桜 4−0 芝田沙季

張本美和 4−1 長粼美柚

▽準決勝早田ひな − 木原美悠横井咲桜 − 張本美和