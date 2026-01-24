たまに「ピヨ」と鳴くだけで飼い主からツッコミが？ 独特な鳴き方をするインコの溺愛日記／プジェ日記！
『プジェ日記！ 幸せを運ぶインコのみっちゃん』（谷小夏/KADOKAWA）第1回【全16回】
「プジェ」という鳴き声が特徴的なセキセイインコのみっちゃん。みっちゃんの愛らしい姿や思い出を忘れたくないという思いから、画家の谷小夏さんは絵日記を描き始める。いつもそばにいて必要としてくれたり、家族の団らんを生み出してくれたり…。小さくても賢くて尊いインコとの交流を、愛情たっぷりに描いたコミックエッセイ『プジェ日記！ 幸せを運ぶインコのみっちゃん』をお届けします。インコと飼い主が織りなす温かな日常に癒やされること間違いなしです。
