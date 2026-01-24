ヤンキースのスターレジェンドで解説者のデレク・ジーター氏（５１）がフロリダ生活をボヤいている。ジーターはニューヨーク州グリーンウッドレイクの大邸宅を２０２２年に１４７５万ドル（約２３億円）で売りに出し、２０２４年に６３０万ドル（約９億８０００万円）で売却。街のシンボルとなっていた中世風の「城」を手放し、家族６人でフロリダに移り住んだ。

都会の喧騒から逃れて８歳、７歳、４歳、２歳の子供たちと温暖な地で悠々自適に過ごすが、かつてのブロンクスの英雄は物足りなさを感じるという。米メディア「デイリーメール」に「ファンのみなさん、ファンがいなくて寂しいです。国内の他のファン層を軽蔑するつもりはありませんが、ニューヨークのファン、ヤンキースのファンは世界最高でした。彼らも試合に真剣に取り組んでいました。試合が特別な意味を持つのでいつも観戦してくれています。知識も豊富で積極的に意見を述べ、応援してくれる。だからファンがいなくて寂しいです」と本音をこぼしている。

フロリダにはかつて共同オーナーを務めたマーリンズ、レイズの本拠地があるが、いずれも小規模マーケットでニューヨークの熱狂ぶりとは大違い。爛屮蹈鵐スの申し子瓩砲六彪稘な日々が恋しいのかもしれない。