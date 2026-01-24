SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、新曲『Blue』チャレンジが大反響！再生回数1億超え動画も

SEVENTEENの“メボズ（メインボーカルズ）”として知られるドギョムとスングァンが、ジャンルを超えた『Blue』のボーカルチャレンジで、世界中のファンの目と耳を奪っている。

1月22日に公開された、歌手WOODZ（チョ・スンヨン）とドギョムのデュエットチャレンジは、特に大きな話題を集めた。WOODZ特有の鋭い高音と、ドギョムの爽やかな歌声が重なり、『Blue』に新たな魅力を吹き込んでいる。

一方スングァンは、シンガーソングライターのハ・ヒョンサンと息を合わせた。ソロ曲『Raindrops（SEUNGKWAN Solo）』を共に制作し培ってきた2人の“感性ケミ”が、チャレンジにもそのまま表れている。

さらに、さまざまなジャンルのアーティストによる『Blue』の再解釈も好反応を得ている。ペク・ジヨン、キム・テウ、Heizeといった感性派アーティストはもちろん、原曲をバンドサウンドにアレンジしたDaybreak、R&Bならではの技巧を盛り込んだジョージ（george）とSOLEまで、チャレンジ映像ごとに異なる個性と実力がにじみ出ており、聴き比べる楽しさを増している。さらに、バーチャルアーティストのHebiや、独自の世界観で知られるグループPLAVEのイェジュンとノアの参加も目を引く。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）『Blue』チャレンジに参加したアーティスト

ドギョム×スングァンのチャレンジ映像も、着実に再生回数を伸ばしている。アルバム発売に先立って公開された先行映像が1億8000万回再生を突破したのに続き、最近公開された別のチャレンジも1億回再生を超えた。音源も各種チャート上位に定着し、“大衆に選ばれる曲”としての勢いを見せている。

『Blue』は韓国ユーチューブの「人気急上昇音楽」と、インスタグラムの「人気上昇オーディオ」で1位を記録。Circle Chartの最新週間ダウンロードチャート（集計期間：1月11〜17日）では、『Blue』を含む収録曲全曲がトップ10入りを果たした。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。