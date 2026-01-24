１月２４日の中山１１Ｒ・初富士Ｓ（４歳上３勝クラス・芝２０００メートル＝１８頭立て）は、２番人気のエセルフリーダ（牝５歳、美浦・武藤善則厩舎、父キタサンブラック）が、昇級４戦目でオープン入りを決めた。勝ち時計は１分５９秒２（良）。

ハンデ５５キロもフルゲート１８頭立ての８枠も関係なかった。序盤から先団に取り付くと津村明秀騎手は内２頭目あたりに誘導。「１コーナーで少しかんだが、馬の後ろに入れて落ち着いてくれた。早めにくる馬もいたが、まだ早いと思って行かせて我慢させた」。道中のロスを少なく、仕掛けのタイミングも完璧な好リードで、ゴール前の大接戦を首差でしのいだ。「うまく直線で出せたし、上（のクラス）でも相手なりに走ってくれると思う」と鞍上は今後の活躍にも期待した。

武藤調教師は「ハンデ戦で最後は横一線だったけど、勝てたことに意味がある。中山は取り口が安定していて崩れないよね。あの行きっぷりなら１８００メートルでもいいんじゃないか」と、次走は中山牝馬Ｓ（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）を選択肢のひとつにする。