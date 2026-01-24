39歳未婚フリーター女性の大誤算。「女は働きすぎると結婚できない」を信じた結果……
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆短期離職を繰り返し、39歳になったフリーター女性
婚活相談に来た麻紀さん（39歳）はマッチングアプリで婚活中。彼氏ができたことはあるけれど、結婚を考えられる相手ではないということが続き、このままでは結婚できずに40代になりそうだと相談にやってきました。
平日の日中の予約だったため、サービス業なのかなと思って仕事をたずねました。
「仕分け、シール貼りのバイトをやっています」
「え？アルバイト？たまたま今だけですか？」
麻紀さんは20代の時にフルタイムで就職したことはあったそうですが、すぐ辞めています。正社員で働いた経験はなく、現在も週4ぐらいのアルバイトをしているそうです。驚いたことに、自分の年収もはっきり把握していませんでした。
転職活動中の人や大学生が相談に来たことはあるけれど、現在進行形のフリーターで婚活の相談は最近はとても珍しいのです。現在、婚活して結婚する女性は、ほとんどが正社員や公務員など正規雇用です。
◆「女の子は仕事をしすぎると結婚できなくなる」という父の言葉
麻紀さんにフリーターできてしまった事情を聞いてみました。20代前半でフルタイムの仕事をしていた時に辛くて出社できなくなってしまい、その様子を見たお父さんが「女の子は仕事をしすぎると結婚できなくなるからね。結婚するまで家の手伝いしていればいい」と言ったそうです。
昭和30年頃なら仕事をしないですぐに結婚する女性もいたでしょう。上皇后・美智子さまは、昭和33年に家事手伝いから結婚しています。その時代なら、お父さんのアドバイスも有効だったかもしれませんが、麻紀さんが20代前半だったのは平成後期です。
何より、お付き合いしている彼氏がいたわけでもありません。少し冷静に考えれば根拠が乏しいことに気づいたかもしれませんが、弱っていた麻紀さんはそう思うことにしてしまったそうです。
実家暮らしだったため、生活には困りません。第二新卒で就職できる年齢が過ぎ、アラサーが過ぎ、アラフォーになってしまいます。今の麻紀さんには、正社員で働いている友達も結婚している友達もいない。フリーターであることが結婚の障害になっているとも気が付かず、就職していないことへの危機感はなかったそうです。
◆マッチングアプリはハイスぺ男性と会えるけど……
マッチングアプリで会った男性からも「なんでちゃんと就職しないの？」と言われたこともありましたが、それでもフリーターであることが婚活のマイナスになるわけではないと思っていたそうです。
というのも、マッチングアプリではいろんな男性に会えて、彼氏はできるからです。年収1000万円を超える男性にも年下男性にも会ったとか。かわいい、付き合おうなどと言われたことがあったものの、高収入男性や年下男性はしばらくすると連絡が途絶えたといいます。
「それ、ヤリモクですよ」
「やっぱりそうですか」
真面目そうな男性と交際したこともあったそうです。元カレの一人は、実家暮らしの年上男性でした。でも、デート前日になっても集合場所を決めてくれず、出かけても夕方になると「お母さんから、ご飯だから帰ってこいって連絡来た」といって解散にするような人でした。
麻紀さんは頼りがいがないと感じて、お別れすることにしました。
「頼りがいないのはわかるけど、釣り合うと言えば釣り合っていると思いますよ」
◆短期離職を繰り返し、39歳になったフリーター女性
婚活相談に来た麻紀さん（39歳）はマッチングアプリで婚活中。彼氏ができたことはあるけれど、結婚を考えられる相手ではないということが続き、このままでは結婚できずに40代になりそうだと相談にやってきました。
「仕分け、シール貼りのバイトをやっています」
「え？アルバイト？たまたま今だけですか？」
麻紀さんは20代の時にフルタイムで就職したことはあったそうですが、すぐ辞めています。正社員で働いた経験はなく、現在も週4ぐらいのアルバイトをしているそうです。驚いたことに、自分の年収もはっきり把握していませんでした。
転職活動中の人や大学生が相談に来たことはあるけれど、現在進行形のフリーターで婚活の相談は最近はとても珍しいのです。現在、婚活して結婚する女性は、ほとんどが正社員や公務員など正規雇用です。
◆「女の子は仕事をしすぎると結婚できなくなる」という父の言葉
麻紀さんにフリーターできてしまった事情を聞いてみました。20代前半でフルタイムの仕事をしていた時に辛くて出社できなくなってしまい、その様子を見たお父さんが「女の子は仕事をしすぎると結婚できなくなるからね。結婚するまで家の手伝いしていればいい」と言ったそうです。
昭和30年頃なら仕事をしないですぐに結婚する女性もいたでしょう。上皇后・美智子さまは、昭和33年に家事手伝いから結婚しています。その時代なら、お父さんのアドバイスも有効だったかもしれませんが、麻紀さんが20代前半だったのは平成後期です。
何より、お付き合いしている彼氏がいたわけでもありません。少し冷静に考えれば根拠が乏しいことに気づいたかもしれませんが、弱っていた麻紀さんはそう思うことにしてしまったそうです。
実家暮らしだったため、生活には困りません。第二新卒で就職できる年齢が過ぎ、アラサーが過ぎ、アラフォーになってしまいます。今の麻紀さんには、正社員で働いている友達も結婚している友達もいない。フリーターであることが結婚の障害になっているとも気が付かず、就職していないことへの危機感はなかったそうです。
◆マッチングアプリはハイスぺ男性と会えるけど……
マッチングアプリで会った男性からも「なんでちゃんと就職しないの？」と言われたこともありましたが、それでもフリーターであることが婚活のマイナスになるわけではないと思っていたそうです。
というのも、マッチングアプリではいろんな男性に会えて、彼氏はできるからです。年収1000万円を超える男性にも年下男性にも会ったとか。かわいい、付き合おうなどと言われたことがあったものの、高収入男性や年下男性はしばらくすると連絡が途絶えたといいます。
「それ、ヤリモクですよ」
「やっぱりそうですか」
真面目そうな男性と交際したこともあったそうです。元カレの一人は、実家暮らしの年上男性でした。でも、デート前日になっても集合場所を決めてくれず、出かけても夕方になると「お母さんから、ご飯だから帰ってこいって連絡来た」といって解散にするような人でした。
麻紀さんは頼りがいがないと感じて、お別れすることにしました。
「頼りがいないのはわかるけど、釣り合うと言えば釣り合っていると思いますよ」