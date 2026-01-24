◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル、良）

“冬コク”の開幕週を彩る古馬の牝馬限定重賞が行われ、丹内祐次騎手騎乗の８番人気のボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は２着に終わった。直線、外から上がり３ハロン最速の末脚で猛然と追い込んだが、勝ち馬に頭差届かなかった。

同馬は２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つ良血馬で、２４年の秋華賞・Ｇ１を含め、これまで重賞２着は７度目。初の小倉遠征となった今回、昨年の当レースを勝った丹内騎手の見事な手綱さばきで見せ場をつくったが、またしてもタイトル奪取はならなかった。

勝ったのはクリストフ・ルメール騎手騎乗の１番人気のジョスラン。ルメール騎手は１１年から１６年連続の重賞勝利。また、小倉での重賞初Ｖで史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇も成し遂げた。勝ち時計は、２５年にシンティレーション、フェアエールング（同着）がマークした１分５８秒４を更新するレースレコードの１分５８秒１。３着には２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が入った。