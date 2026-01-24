銀行口座を開設するだけで「3万円もらえてしまう方法」。見逃してはいけない“お得すぎる銀行活用術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。2006年頃からポイ活にハマり、徐々に年間獲得ポイント数を増やしてきました。お得情報やキャンペーン情報など普段の生活で役立つ情報を毎週お届けしています。
◆銀行口座を開設で「3万円もらえる」破格のキャンペーン
最近、銀行系のキャンペーンが頻繁に開催されています。そこで今回は銀行系のお得なキャンペーンをいくつかご紹介します。
まずは三菱UFJ銀行で開催されている「エムットでスタート！新生活キャンペーン」についてです。三菱UFJ銀行の普通預金口座を初めて開設して条件を達成すると、現金がもらえるというキャンペーンが開催されています。
常時、口座開設して1万円以上の口座残高で現金2,000円がプレゼントされています。そして、現在はそれに加えて、なんと現金28,000円追加でもらえるというキャンペーンが開催されているのです。合計3万円ももらえるという、超お得なキャンペーンです。
◆28,000円追加されるために必要な条件
ただ、28,000円追加でもらうためには条件が異なり、口座残高が15万円以上で、もれなく合計3万円プレゼントとなっています。キャンペーン期間は3月31日（火）まで。
こちらのキャンペーンに参加するには、スマート口座開設アプリ、またはMDCアプリで口座を開設する必要があります。銀行に行って口座を開設してもキャンペーン対象外なのでお気をつけください。
そして口座開設完了日の翌月末日までにエントリーを済ませ、翌月末日の23時59分59秒時点で口座残高が15万円以上あったらキャンペーン対象です。条件を達成したら、口座開設完了日の2ヵ月後末日までに口座に入金されます。
◆紹介キャンペーンで1,500円プレゼント
さらに紹介キャンペーンも開催されています。
すでに口座開設している方の紹介コードでエントリーすると、紹介する方もされた方もどちらももれなく1,500円がプレゼントされます。こちらも口座開設した翌月末日までにエントリーで条件達成です。
親が紹介して子どもの口座を開設してもキャンペーン対象となります。3万円キャッシュバックされるキャンペーンは年齢制限がなく、子どもでも参加可能。なお、15歳未満の場合は子どものマイナンバーカード、親のマイナンバーカードまたは免許証とスマートフォンが必要です。
僕はすでに口座を持っているので、紹介コードを利用して子どもの口座開設で両方のキャンペーンに参加しようと思っています。
◆Oliveに新規入会で最大1万円分のプレゼントも
次は三井住友銀行のキャンペーンです。三井住友銀行では「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」新規入会で、初年度年会費無料キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は4月30日（木）まで。
通常5,500円の年会費がかかるのですが、それが無料です。しかも1年間で100万円利用すると翌年から永年無料なので、初年度に100万円達成すると完全無料でゴールドカードを持つことができます。
そして、Oliveに新規入会し、翌月末日までにスマホのタッチ決済を1回でも利用すると、最大1万円分のVポイントPayギフトがもらえます。
利用金額に制限はないので、1円でも利用すればキャンペーン対象です。終了日は未定となっています。
プレゼントされるポイントは、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードが1万円分で、Oliveフレキシブルペイ ゴールドは7,000円分です。
なお、クレジットカードの実物ではなく、スマホのタッチ決済でなければなりません。また、iDではなくスマホのVisaのタッチ決済が対象なのでそちらもお気をつけください。
条件を達成すると、入会月の2ヵ月後末頃までに登録したメールアドレス宛にVポイントPayギフトが送られてきます。そしてVポイントPayアプリにギフトコードをチャージすれば、スーパーやドラッグストアなど普段の買い物で利用できます。
◆銀行口座を開設で「3万円もらえる」破格のキャンペーン
最近、銀行系のキャンペーンが頻繁に開催されています。そこで今回は銀行系のお得なキャンペーンをいくつかご紹介します。
まずは三菱UFJ銀行で開催されている「エムットでスタート！新生活キャンペーン」についてです。三菱UFJ銀行の普通預金口座を初めて開設して条件を達成すると、現金がもらえるというキャンペーンが開催されています。
◆28,000円追加されるために必要な条件
ただ、28,000円追加でもらうためには条件が異なり、口座残高が15万円以上で、もれなく合計3万円プレゼントとなっています。キャンペーン期間は3月31日（火）まで。
こちらのキャンペーンに参加するには、スマート口座開設アプリ、またはMDCアプリで口座を開設する必要があります。銀行に行って口座を開設してもキャンペーン対象外なのでお気をつけください。
そして口座開設完了日の翌月末日までにエントリーを済ませ、翌月末日の23時59分59秒時点で口座残高が15万円以上あったらキャンペーン対象です。条件を達成したら、口座開設完了日の2ヵ月後末日までに口座に入金されます。
◆紹介キャンペーンで1,500円プレゼント
さらに紹介キャンペーンも開催されています。
すでに口座開設している方の紹介コードでエントリーすると、紹介する方もされた方もどちらももれなく1,500円がプレゼントされます。こちらも口座開設した翌月末日までにエントリーで条件達成です。
親が紹介して子どもの口座を開設してもキャンペーン対象となります。3万円キャッシュバックされるキャンペーンは年齢制限がなく、子どもでも参加可能。なお、15歳未満の場合は子どものマイナンバーカード、親のマイナンバーカードまたは免許証とスマートフォンが必要です。
僕はすでに口座を持っているので、紹介コードを利用して子どもの口座開設で両方のキャンペーンに参加しようと思っています。
◆Oliveに新規入会で最大1万円分のプレゼントも
次は三井住友銀行のキャンペーンです。三井住友銀行では「Oliveフレキシブルペイ ゴールド」新規入会で、初年度年会費無料キャンペーンが開催されています。キャンペーン期間は4月30日（木）まで。
通常5,500円の年会費がかかるのですが、それが無料です。しかも1年間で100万円利用すると翌年から永年無料なので、初年度に100万円達成すると完全無料でゴールドカードを持つことができます。
そして、Oliveに新規入会し、翌月末日までにスマホのタッチ決済を1回でも利用すると、最大1万円分のVポイントPayギフトがもらえます。
利用金額に制限はないので、1円でも利用すればキャンペーン対象です。終了日は未定となっています。
プレゼントされるポイントは、Oliveフレキシブルペイ プラチナプリファードが1万円分で、Oliveフレキシブルペイ ゴールドは7,000円分です。
なお、クレジットカードの実物ではなく、スマホのタッチ決済でなければなりません。また、iDではなくスマホのVisaのタッチ決済が対象なのでそちらもお気をつけください。
条件を達成すると、入会月の2ヵ月後末頃までに登録したメールアドレス宛にVポイントPayギフトが送られてきます。そしてVポイントPayアプリにギフトコードをチャージすれば、スーパーやドラッグストアなど普段の買い物で利用できます。