「第98回アカデミー賞」ノミネーション一覧 日本映画から『国宝』、『罪人たち』が史上最多16部門で選出
世界最高峰の映画賞である「第98回アカデミー賞」（対象作品：2025年公開映画）の各賞の候補が現地時間22日に発表された。今回は、2002年に長編アニメーション賞が新設されて以来となる新部門「キャスティング賞」が誕生し、全24部門の候補が出そろった。
最も多くの部門でノミネートされたのは、ライアン・クーグラー監督、マイケル・B・ジョーダン主演の映画『罪人たち』で、作品賞、監督賞、脚本賞（オリジナル）を含む史上最多の16部門でノミネートされた。
次に、ポール・トーマス・アンターソン監督、レオナルド・ディカプリオ主演の『ワン・バトル・アフター・アナザー』が13部門でノミネート。これに、ギレルモ・デル・トロ監督のNetflix映画『フランケンシュタイン』、ティモシー・シャラメ主演の『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』、ノルウェー代表『センチメンタル・バリュー』がそれぞれ9部門で続いた。
上記の5作品に加え、ヨルゴス・ランティモス監督『ブゴニア』、ブラッド・ピット主演『F1／エフワン』、クロエ・ジャオ監督『ハムネット』、先日発表された「第83回ゴールデン・グローブ賞」で最優秀非英語映画賞とドラマ部門の主演男優賞の2冠に輝いたブラジル代表『シークレット・エージェント』、Netflix映画『トレイン・ドリームズ』が、作品賞に名を連ねている。
スタジオ別では、ワーナー・ブラザースが30部門と最多ノミネートを獲得（『Sinners』『One Battle After Another』を含む）。続いてネオンが18部門（『The Secret Agent』『Sentimental Value』など）、Netflixが16部門（『Frankenstein』『Train Dreams』など）となった。
新部門「キャスティング賞」には、『ハムネット』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』『ワン・バトル・アフター・アナザー』『シークレット・エージェント』『罪人たち』がノミネートされた。
日本からは、邦画実写作品として歴代興行収入記録を22年ぶりに更新し、社会現象を巻き起こしている『国宝』（監督：李相日）が、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞に日本映画として初めてノミネートを果たした。
「第98回アカデミー賞」授賞式は、現地時間3月15日に、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われる。
■放送情報
日本では、NHK BSで日本時間16日午前6時30分から生中継（NHK BSサブチャンネル 前7：14〜7：55）。授賞式の模様に加えて、直前のレッドカーペットの様子も独自中継で伝える。3月下旬にNHK総合（地上波）で総集編（録画）の放送も予定されている。
WOWOWオンデマンドで、日本時間16日午後8時より「第98回アカデミー賞授賞式」（字幕版）を配信（※アーカイブ配信あり）する。
【第98回アカデミー賞ノミネーション一覧】（※部門別）
■作品賞
『ブゴニア』
『F1／エフワン』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『シークレット・エージェント』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
『トレイン・ドリームズ』
■監督賞
クロエ・ジャオ『ハムネット』
ジョシュ・サフディ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ヨアキム・トリアー『センチメンタル・バリュー』
ライアン・クーグラー『罪人たち』
■主演男優賞
ティモシー・シャラメ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク『Blue Moon（原題）』
マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』
ワグネル・モウラ『シークレット・エージェント』
■主演女優賞
ジェシー・バックリー『ハムネット』
ローズ・バーン『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン『Song Sung Blue（原題）』
レナーテ・レインスヴェ『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン『ブゴニア』
■助演男優賞
ベニチオ・デル・トロ『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ『フランケンシュタイン』
デルロイ・リンドー『罪人たち』
ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド『センチメンタル・バリュー』
■助演女優賞
エル・ファニング『センチメンタル・バリュー』
インガ・イブスドッテル・リレオース『センチメンタル・バリュー』
エイミー・マディガン『WEAPONS／ウェポンズ』
ウンミ・モサク『罪人たち』
テヤナ・テイラー『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■国際長編映画賞
『シークレット・エージェント』（ブラジル）
『シンプル・アクシデント／偶然』（フランス）
『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）
『Sirat（原題）』（スペイン）
『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）
■脚本賞（オリジナル）
『Blue Moon（原題）』
『シンプル・アクシデント／偶然』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
■脚色賞
『ブゴニア』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『トレイン・ドリームズ』
■撮影賞
『フランケンシュタイン』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『罪人たち』
『トレイン・ドリームズ』
■編集賞
『F1／エフワン』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
■美術賞
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『罪人たち』
■衣装デザイン賞
『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『罪人たち』
■メイクアップ＆ヘアスタイリング賞
『フランケンシュタイン』
『国宝』
『罪人たち』
『スマッシング・マシーン』
『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』
■作曲賞（オリジナル・スコア）
『ブゴニア』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『罪人たち』
■歌曲賞
「Dear Me」『Diane Warren: Relentless（原題）』
「Golden」『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
「I Lied To You」『罪人たち』
「Sweet Dreams Of Joy」『Viva Verdi!（原題）』
「Train Dreams」『トレイン・ドリームズ』
■音響賞
『F1／エフワン』
『フランケンシュタイン』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『罪人たち』
『Sirat』
■視覚効果賞
『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』
『F1／エフワン』
『ジュラシック・ワールド／復活の大地』
『ロスト・バス』
『罪人たち』
■キャスティング賞
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『シークレット・エージェント』
『罪人たち』
■長編アニメーション賞
『ARCO／アルコ』
『星つなぎのエリオ』
『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』
『アメリと雨の物語』
『ズートピア2』
■短編アニメーション賞
『バタフライ（原題：Butterfly）』（フランス）
『フォーエバーグリーン（原題：Forevergreen）』（アメリカ）
『真珠の少女（原題：The Girl Who Cried Pearls）』（カナダ）
『リタイア・プラン（原題：Retirement Plan）』（アイルランド）
『3人姉妹（原題：The Three Sisters）』(イスラエル／キプロス／ロシア)
■長編ドキュメンタリー賞
『The Alabama Solution（原題）』
『あかるい光の中で（原題）』
『Cutting through Rocks（原題）』
『Mr. Nobody Against Putin（原題）』
『パーフェクト・ネイバー: 正当防衛法はどこへ向かうのか』
■短編ドキュメンタリー賞
『あなたが帰ってこない部屋』
『Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud（原題）』
『Children No More: “Were and Are Gone”（原題）』
『デビル・イズ・ビジー / 中絶医療の最前線から』
『Perfectly a Strangeness（原題）』
■実写短編賞
『Butcher’s Stain（原題）』
『A Friend of Dorothy（原題）』
『Jane Austen’s Period Drama（原題）』
『The Singers（原題）』
『Two People Exchanging Saliva（原題）』
