ダンスボーカルユニット「TRF」のDJ KOO（64）が、24日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、ブレーク時の金銭感覚を明かした。

92年に「trf」として結成され、小室哲哉のプロデュースで93年、メジャーデビュー。2枚目シングル「EZ DO DANCE」が大ヒットし、デジタル音を駆使した疾走感のあるダンスミュージックで一世を風靡（ふうび）した。その後は「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL」など数々のミリオンヒットを飛ばした。

ブレーク後、初の給料は現金手渡しだったという。「2年間で2000万枚以上売り上げてるんですよ」。それは紙袋2つに1万円札の束が入った形で渡された。紙袋の大きさをジェスチャーで示すと、「NON STYLE」」石田明は「これはでかい。靴買った時に付いてくるやつや」と驚いた。

KOOは渡された瞬間を解雇。「1万円札がズバっと入ってて。社長が“振り込みだと実感がないだろうから、実際これ”（と手渡しされた）。時代ですね」としみじみ語った。実際の金額は「いくらあるか分からなかったですね」といい、「数えるどころじゃないですね」と笑った。

札束はたくさん入っていたが、小銭は見当たらなかったという。「まひしてるんですよ。（札）束でしたね。今考えると、何千何百何円とかあるじゃないですか。だから小銭もらってないなと思って」。そのジョークに、「ナインティナイン」岡村隆史は「小室さんも、ちょっとだけごまかしはったんですかね？」と続いた。

最も大きい買い物を聞かれると、KOOは「マンション」と返答。「全部お金、奥さんに任せているから、全然分からなかったけど、引っ越すと。で、港区ですわ。新築。うれしくなっちゃうくらいのところに引っ越しました」と振り返った。

マンション選びなど、全て妻に任せており、新居が賃貸か分譲かも知らなかったという。「“ここってさ、借りたの？買ったの？”って聞いたら、“どっちでもいいんじゃない？”って、奥さんは言うわけ。“どっちでもいいか〜”って。後から聞いたら、現金で、即金で1回で買っちゃった」とぶっちゃけ、驚きを誘った。

それ以外にも、金銭感覚がまひした逸話も披露した。「海外に仕事で行くじゃないですか？値段、見なかったですね」。まさにセレブの買い物スタイル。「ブランドのヴィトンとかシャネルとかエルメスとか、あるじゃないですか。“あ、時間ない。じゃあここからここまでお願いします”って」と振り返っていた。

当時の愛車は高級スポーツカーのポルシェ。しかも、自宅から仕事場が徒歩5分だったにもかかわらず、車を利用していたという。「ポルシェで行って、近くのコインパーキングに止めてたんで、1日5000、6000円かかってて。歩いても行けるのに、駐車料金も払ってたから。美容代と合わせて80万とか」と明かした。