接触事故のため休養していたロックバンド・LUNA SEAのSUGIZOさん（56）が、3月に行われる公演で復帰することが24日、バンドの公式サイトで発表されました。

公式サイトによると、2025年12月にSUGIZOさんが運転する車とバイクとの接触事故が発生。事態を重く受け止め、12月23日に予定していたLUNA SEAの公演が延期になったほか、メンバーのソロ活動も中止・延期となっていました。

今回、公式サイトでは「昨年末のメンバー SUGIZOの交通事故、そして12月23日のLUNATIC X’MAS 2025 有明アリーナ公演の延期につきまして、皆様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。また事故のお相手さまへ、メンバー一同、心よりお見舞い申し上げます」とコメント。

続けて「事故の状況が明らかになり、事故処理の経過、今後の対応、警察からの助言なども踏まえ、これらを総合的に判断した結果、振替公演の開催を決定しましたことをご報告させていただきます」と、3月に振替公演を開催することを伝えています。

公演は3月12日に東京・有明アリーナで開催予定。同公演でSUGIZOさんが復帰することも発表され、本人がコメントをつづっています。

■LUNA SEA・SUGIZOさんのコメント全文

皆様

年末に発生した自分の交通事故、そして大切な公演を延期してしまったことで、

皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことを心よりお詫び致します。

何より事故のお相手様へ、心よりお見舞い申し上げます。

その後、警察の調査によって事故の状況も明らかになり、

メンバーと関係者の方々の尽力、そして何より皆様の温かい支えのおかげで、

無事振替公演を実施できる運びとなりました。

日程が変更になったことにより当日会場に足を運べない方々には本当に心苦しいのですが、

今は準備いただいた舞台で最高の表現をすることが自分の大切な責務だと考え、

3月12日から正式に復活させていただくことと判断致しました。

自分はもう少し安静が必要な状況ですが、来月からリハビリと公演の準備に専念し、

心身共に３月の完全復活を目指す所存です。

今後の音楽活動、表現を今まで以上に全身全霊で取り組んでいくことこそが、

多大なるご心配とご迷惑をかけてしまった皆様への最大の恩返しだと思っています。

あの日果たせなかった皆様との約束を繋ぎ直させていただけたら・・・。

何卒宜しくお願い致します。

2026.1.24 SUGIZO