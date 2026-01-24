手軽に楽しめるカスタムパーツ

トヨタは2026年1月13日に、商用バン「ハイエース」の一部改良モデルを発表しました。今回の改良では、先進機能の強化と内外装のアップデートが実施されています。

ハイエースは、1967年の初代デビュー以来、その抜群の積載能力、堅牢で頑丈なシャシやボディ、そして商用から乗用まで幅広いニーズに応えるラインナップで、商用バンの代名詞として世界中で高い人気を確立してきました。

【画像】超カッコいい！ これが「ハイエース ロー＆ワイド仕様」です！ 画像で見る （20枚）

現在、国内で販売されているのは2004年に登場した5代目の通称「200系」です。室内空間の効率性を高めつつ、安全性や環境性能にも配慮したモデルとして進化を遂げ、デザイン変更や先進運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の採用など、複数回の大きなアップデートを重ねながら現在もラインナップされています。

登場から23年目を迎える今回の改良では、まずエクステリアにおいて、Bi-Beam LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）がメーカーオプション（除くウェルキャブ）として設定され、より精悍な顔つきになりました。インテリアでは、デジタルメーターの装備により視認性の向上と表示内容の充実が図られたほか、ディスプレイオーディオの設定やエアコン操作部の近代化も行われています。

特に注目すべきは先進機能の強化です。衝突被害軽減ブレーキ「プリクラッシュセーフティ」は、従来の車両、歩行者、自転車運転者に加え、新たに自動二輪車（昼）の検知も可能となりました。さらに、信号や標識を認識してメーターに表示する「ロードサインアシスト」や、近年の乗用クルマで採用が進んでいる全車速追従・カーブ速度抑制機能付きの「レーダークルーズコントロール」も装備し、時代に即した内容へと進化しています。

新型ハイエースの価格（消費税込み）は、バンが286万円から、ワゴンが335万600円から、コミューターが376万2000円からです。

こうした大幅な進化を遂げたハイエースですが、手軽に存在感を高められる純正アクセサリー「フロントスポイラー（ワイド）」が設定されています。

このパーツは「モデリスタ」ブランドによるもので、しっかりと前に出た造形とすることで車両のイメージをダイナミックに変化させることが可能です。

左右のスポーティなダクト形状も特徴で、地上高をオリジナルより約60mmダウンしボディ全体をロー＆ワイドに見せることに寄与します。

また、価格（消費税込）も素地で3万8500円、塗装済み（塗装済設定色はプラチナホワイトパールマイカ、ブラックマイカ）で4万6200円と手の届きすい設定とされており、TCD（カスタマイジング＆ディベロップメント）による一年間2万kmの保証も付帯します。

手軽に雰囲気を変えたいユーザーにとってはうってつけのカスタムパーツといえそうです。