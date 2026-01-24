さすが画伯…色紙には剣道姿の末長らしき人物が…

全日本女子剣道大会を3度制した女性剣士が伝えた、同級生のプロ野球選手との久々の交流に多くの反響が寄せられている。

「高校卒業ぶりに、前田健太くんと会いました」とインスタグラムにつづって、今シーズンからプロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーする前田健太との交流を伝えたのは、2024年開催の第19回世界剣道選手権大会女子個人銀メダリストで、全日本女子剣道選手権大会3度優勝のトップ女性剣士・末永真理七段。

2人は大阪のPL学園高校の卒業生で「健ちゃんとは、高校3年間ずっと同じクラスでした」と関係を明かすと「テレビで活躍している姿はいつも見ていましたが、またこうして会える日が来るなんて。久しぶりに会ったら、昔のイメージより声がすごく落ち着いていてびっくり。でも、気さくで優しいところはそのままで」と、同級生の過去と現在との違いについて伝えた。

続けて、末永から贈られた手ぬぐいを持つ前田と、なんとも味わい深い作風から牴菁讚瓩箸眈里気譴訌暗弔亮蟒颪イラストが添えられたサイン色紙を手にする末永との2ショットを披露し「こんなに有名になって、逞しくなって、なんだか…しみじみ……ほんと…すごいなぁって思いました。私もまだまだ頑張ろうって思えた、とても楽しくて、あっという間の時間でした！健ちゃん、ありがとう」と感慨深げに再会の感想を伝えていた。 この投稿にフォロワーからは「同級生だったの!?すご！」「こんなところが繋がってるなんて」「屈託のない笑顔が素敵ですね」「画伯の絵、胴が顔になってる」「画伯のサイン色紙も貴重」などの声が寄せられていた。