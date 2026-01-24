◆練習試合 福岡3―3鹿島（24日、宮崎・ひなた陸上競技場）

J1アビスパ福岡が昨季J1覇者の鹿島に引き分け、宮崎キャンプを締めくくった。

相手の主力が多く出場した1、2本目は1―3。強度の高い守備と速い攻守の切り替えに苦戦したが、0―3で迎えた2本目の42分に元イラン代表FWのシャハブ・ザヘディが右クロスに合わせて1点を返した。ザヘディは3本目の立ち上がりにも逆風の中、強烈なミドルシュートを一閃（いっせん）。昨季は両側鼠径（そけい）ヘルニアなどに苦しみ、J1リーグ21試合の出場で無得点に終わったが、2月8日の岡山との開幕戦（福岡・ベスト電器スタジアム）に向けて調子の良さをうかがわせた。

スコアと得点者（福岡のみ）

福岡3―3鹿島

1本目 0―0

2本目 1―3 ザヘディ

3本目 1―0 ザヘディ

4本目 1―0 奥野

宮崎キャンプの練習試合結果と得点者（福岡のみ）

・14日 6―0FC延岡AGATA

ベンカリファ、見木、奥野、重見、北浜、橋本

・17日 6―3J2藤枝

碓井、前嶋2、OG、橋本、武本

・20日 3―2J1東京V

見木（PK）、奥野、ザヘディ