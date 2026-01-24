石田ひかり、姉妹ショット添え次女の21歳バースデーを報告 次女からの手紙に“ほっこり”「大好き」
俳優の石田ひかり（53）が24日、インスタグラムを更新。長女（22）と次女の幼少期ショットを添え、「こんなに小さかったやんやんも、昨日21歳に」と次女の誕生日を報告した。
【写真】「昨日21歳に」誕生日を迎えた次女＆長女の幼少期ショットを公開した石田ひかり
プールに入った姉妹の2ショットは、赤い水着を着ているのが長女、ピンクの水着を着ているのが次女であるとストーリーズで説明。
投稿では「お友達にお祝いしてもらって、嬉しそうに帰って来ました みんなありがとうね！」と誕生日当日の次女の様子を明かし、「家族ではまた改めてとゆーことで わたしからはマカロンとケーキ」と、次女に贈ったカラフルなマカロンと、いちごの形をしたかわいらしいケーキを写真で披露した。
続けて「可愛いメモが出て来た」と、次女が幼少期に石田へ向けて書いたと思われる手紙も紹介。「ママのおたん生日プレゼント エルメスのカバンの中に高級な香水をいれてプレゼント！」「ママのおたん生日プレゼントは…1000円まで」などと記されている。
石田は「テラモでエルメス…予算は1,000円… わたしを喜ばせようとして、小さな心で一生懸命考えてくれてる 大好きなメモ」と懐かしそうに振り返った。
この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「癒されます」「ひかりさんもお父様も子育てお疲れ様です！すてきな一年になりますように」などの声が出ている。
