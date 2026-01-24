【大雪警報】岐阜県・関市、本巣市、揖斐川町に発表 24日16:08時点
気象台は、午後4時8分に、大雪警報を関市、本巣市、揖斐川町に発表しました。またなだれ注意報を関市、本巣市に発表しました。
岐阜県では、25日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■高山市
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■関市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
26日にかけて注意
■飛騨市
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■本巣市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて注意
■郡上市
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■揖斐川町
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜のはじめ頃から25日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■白川村
□大雪警報
積雪 25日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意