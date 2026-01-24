「小倉牝馬Ｓ・Ｇ３」（２４日、小倉）

ルメール騎乗の１番人気馬ジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸）が重賞初制覇。ゴール前の８番人気ボンドガールとのたたき合いを頭差で制した。ルメールは小倉重賞８度目の挑戦で初勝利を挙げ、史上８人目のＪＲＡ全１０場制覇達成となった。タイムは１分５８秒１（良）。３着にココナッツブラウンが入った。

節目の勝利を達成したルメールは「ありがとうございます。ベリーベリーハッピーです。きょうはすごいうれしいですね」と破顔一笑。「小倉競馬場で日本での僕のジョッキー人生が始まりました。２０年前、冬の小倉でずっと乗って中舘（英二現調教師）さんと戦いました。１回リーディングにもなりました。小倉競馬場で重賞をコンプリートできて良かったです」と短期免許で来日し始めたころの思い出を振り返りつつ、喜びをかみしめた。

２走前の紫苑Ｓ２着時以来、２戦ぶりのコンビ。「絶対重賞（を勝てるくらい）の馬と思っていました。Ｇ１（秋華賞）でも頑張っていましたからね。きょうのこういうメンバーなら大きなチャンスと思っていました。ギリギリセーフでしたが、重賞を勝てて良かったです」と最後に頭差で勝ちきった相棒をたたえていた。