今日24日の夜から明日25日にかけて、日本海側は断続的に雪で、短い時間で積雪が急増する所もあるでしょう。太平洋側も雪の所が増えてきて、名古屋市周辺など平地でも、積雪や路面凍結による交通への影響が広がる可能性があります。

北・東日本 東北南部や北陸を中心に更なる大雪 東海の平地も積雪注意

今夜(24日)から明日25日にかけても、強い寒気が居座ります。

日本海側では、今日の日中に雪が弱まった所や、やんだ所も、再び雪が降りだして強まる可能性があります。

今日の昼頃に「顕著な大雪に関する気象情報」が発表された福井県をはじめ、北陸から山形県を中心に活発な雪雲がかかり、積雪が更に増える所があるでしょう。除雪が困難になるなどして大規模な渋滞が発生することも想定されます。

太平洋側でも、雪の所が増えるでしょう。岐阜県と長野県の山沿いではたびたび雪の降り方が強まりそうです。名古屋市周辺など、平地でも積雪や路面凍結に注意が必要です。





交通の乱れが特に大きくなりそうな期間は「今夜から明日の午前」で、その後26日にかけても影響の続く所が多いでしょう。

西日本 近畿北部と山陰は雪が続く 太平洋側も午前を中心に所々で雪

西日本も、雪による交通の乱れに十分な注意が必要です。

近畿北部と山陰は断続的に雪で、明日25日の夜にかけて、交通への影響「大」の状況が続きそうです。

京都市周辺など近畿太平洋側の平地や、山陽も所々で雪が降り、現時点で積雪のない所でも、積もってくる可能性があります。

四国は、雪雲が流れ込みやすいのは「明日25日の朝まで」ですが、日中も山沿いを中心に積雪や路面凍結の影響が続く所がありそうです。

九州は、雪はほとんど降らないでしょう。ただ、沿岸は風が強く、速度規制などの影響の出る所がありそうです。

雪道運転 万が一に備えて

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください