巨人の戸郷翔征投手（25）が24日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。おいしい肉まんの食べ方を指南した。

この日のテーマは「中華まん」。

蛯原哲アナウンサー（51）から直撃された戸郷は好きな中華まんを聞かれると「肉まん」と即答。だが、「肉まんってみんな何かけますか？たれ」と続けた。

蛯原アナは困惑したが、「九州だと“酢じょうゆ”っていうのがあって。それを肉まんにかけると、これがたまんないぐらいおいしくて」と戸郷。

都内近郊では肉まんをそのまま食べるのが主流だが、宮崎県出身の戸郷によると九州ではコンビニで肉まんを買えば黙っていても小袋入りの“酢じょうゆ”が付いてくるという。

“肉まんには酢じょうゆ”が当たり前だった高校生までの戸郷。巨人入りして上京した後に「東京で一回言ったんですよ。僕、寮生の時に（コンビニで）肉まん頼んで“あれ？酢じょうゆないんですか？”って言ったら“す、酢じょうゆ？”みたいな感じで…」。店員が困惑した表情を浮かべたため「“いいです”って言ってそのまま食べた記憶が」と振り返った。

戸郷のスタンダードな肉まんの食べ方は、肉まんを半分に割り、その左右両方に酢じょうゆをかけるやり方。「全然味が違うんで。みんな試してほしいぐらい」と“九州流”をおススメしていた。