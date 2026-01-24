50本塁打、打率10割、60盗塁―。4億円プレーヤーのリップサービスが止まらなかった。ソフトバンク周東佑京外野手（29）が24日、福岡市内の商業施設で医療機器メーカー「コラントッテ」主催のトークショーに出演した。23日の契約更改で、5年20億円プラス出来高払いの超大型契約を結んだばかり。400万円の育成入団から100倍増のビッグドリーム男は、関西弁DJに“カネ”の話からいじられながらの軽妙トークでご機嫌のまま盛り上げ続けた。

ファンからの質問コーナーではビッグな目標を掲げ続けた。「私は周東選手が本塁打を打つたびにスクワットを230回しています。今年はどのくらい打ちますか？」との問いには爆笑。自身の背番号「23」でつながるだけに「毎日23回やれば良くないですか」と言いながら「50本くらい打ちます」と返した。

昨季は35盗塁で3年連続での盗塁王となった。女性ファンから「今年はどのくらい盗塁はしたいですか？」と聞かれると「60はしたいです」と実現可能な具体的数値を上げた。

ヤングなジュニアファンからは「今年は、どのくらい打ちたいですか？首位打者になりたいですか」と問われると「10割くらいは打ちたい。首位打者にもなりたい」と、強い欲を出していた。

今季26年から、2030年までの5年契約が始まる。「全試合出たいですし1年目から大事になる」と改めて気を引き締めていた。