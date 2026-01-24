歌手のアグネス・チャン（70）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。子供が宿題を嫌がらないための工夫を明かした。

アグネスは3人の息子について「もう働いて」と明かし、「長男が39歳、次男が36、三男が29です」と告白。3人は有名な大学を卒業したと言われると「スタンフォード大学」と米カリフォルニア州にある世界トップクラスの名門大出身であると語った。

子供に勉強をさせるために工夫したことを問われ、「宿題を嫌がらないように工夫しました」と回答。「小学校1年から6年はできるだけ宿題を見たんですね」と言い、「仕事がある時は電話とか、FAXとか」でチェックしたと振り返った。

「なぜかと言うと、ママが宿題大好きなんですよって言うんです。設定です」とアグネス。「でも大人だから宿題ないの。だからママがいる時にやってね」と伝え、「ママにどんな宿題があるか教えてね」「ここ色着けていいですか」「ここ1題だけママやっていいですか」などとノリノリで語りかけていたとした。

すると子供たちは「やりたい人が隣にいると、やらせないで早くやる」ようになると言い、「それが結構効いた。3人共」と声を弾ませた。

子供がそうして宿題を片付けてしまうと「ウソ、やっちゃったの」などと演技をしていたと話すと、共演者らは大盛り上がり。

向いていそうだと言われたゲストの女優・中越典子は「やってみます」と前のめりも「でもやりたいんだけど、3日でたぶん終わりそう」とも話して苦笑した。

アグネスは子供は親がやってくれたことを全部覚えている、「かけてくれる愛情、全部感じているんですよ」と語り、「だから大丈夫、1回でもやってみたら」と勧めていた。