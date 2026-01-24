女子マラソン界“レジェンド”が集合ショット あす生中継『大阪国際女子マラソン』で徹底解説【番組概要】
カンテレ・フジテレビ系全国ネットで、あす25日に開催される『第45回 大阪国際女子マラソン』を生中継（正午〜後2：55）で届ける。放送に、マラソン界の豪華レジェンドが集結する。
【写真】意気込み十分！『大阪国際女子マラソン』に出場する招待選手ら
有森裕子氏、高橋尚子氏、千葉真子氏、野口みずき氏、渋井陽子氏、福士加代子氏ら6人が、レースを徹底解説する。さらに『大阪国際女子マラソン』の公式YouTubeでは、恒例となった“裏生実況”を配信。スペシャル解説・増田明美氏、タレント・森脇健児、“マラソン博士”こと城西国際大学女子駅伝部監督の森岡芳彦氏らが、地上波では聞けないディープなマラソントークを展開する。
■番組情報概要
タイトル ：『奥村組スポーツスペシャル 第45回大阪国際女子マラソン』
放送日時 ：
1月25日（日）正午〜午後2時55分（カンテレ・フジテレビ系全国ネット 生中継） ※TVerフジテレビ系リアルタイム配信
出演者：
＜解説＞
有森裕子（バルセロナ五輪銀・アトランタ五輪銅メダリスト）
高橋尚子（シドニー五輪金メダリスト）
千葉真子（パリ世界選手権銅メダリスト）
野口みずき（アテネ五輪金メダリスト）
渋井陽子（元女子マラソン日本記録保持者）
福士加代子（モスクワ世界選手権銅メダリスト）
＜実況＞
岡安譲アナウンサー（カンテレ）
石田一洋アナウンサー（カンテレ）
服部優陽アナウンサー（カンテレ）
谷元星奈アナウンサー（カンテレ）
山本大貴アナウンサー（カンテレ）
橋本和花子アナウンサー（カンテレ）
秦令欧奈アナウンサー（カンテレ）
■YouTube裏生実況（大阪国際女子マラソン 公式YouTubeチャンネル）概要
SP解説：増田明美（スポーツジャーナリスト）
ゲスト：森脇健児
解説：森岡芳彦（マラソン博士・城西国際大学女子駅伝部監督）
進行：田中友梨奈アナウンサー（カンテレ）
パネラー：西中蓮アナウンサー（カンテレ）
