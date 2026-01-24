TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後4時3分に、大雪警報を新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】新潟県・新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に発表 24日16:03時点

下越では、24日夜遅くまで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■長岡市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■三条市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■柏崎市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■新発田市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■小千谷市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■加茂市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■十日町市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■村上市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■燕市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■糸魚川市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■妙高市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■五泉市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■上越市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■阿賀野市
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■魚沼市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■南魚沼市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■胎内市
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■聖籠町
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■弥彦村
□大雪警報【発表】
　積雪　24日夜遅くにかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■阿賀町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■湯沢町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■津南町
□なだれ注意報
　26日にかけて注意

■関川村
□なだれ注意報
　26日にかけて注意