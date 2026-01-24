【大雪警報】新潟県・新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に発表 24日16:03時点
気象台は、午後4時3分に、大雪警報を新潟市、燕市、五泉市、阿賀野市、聖籠町、弥彦村に発表しました。
下越では、24日夜遅くまで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■長岡市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■小千谷市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■燕市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■糸魚川市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■五泉市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■阿賀野市
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■魚沼市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■聖籠町
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■弥彦村
□大雪警報【発表】
積雪 24日夜遅くにかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■阿賀町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
26日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
26日にかけて注意