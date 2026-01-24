「日本には二度と勝てない」「韓国サッカーは終わった」韓国が３決で“10人の格下”に衝撃敗戦！母国ファンは失望＆憤慨「ベトナムに負ける日が来るとは」「史上最弱だ」【U-23アジア杯】
怒りや嘆きの声が鳴り止まない。
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップは現地１月23日、３位決定戦が行なわれ、準決勝で日本に敗れたU-23韓国代表がベトナムと対戦。PK戦にもつれこむ激闘に敗れた。
格下のベトナムに二度のリードを許した韓国は、相手が退場者を出したなか、土壇場の後半アディショナルタイム７分に追いつく。しかし、数的優位にもかかわらず、延長の30分間で勝ち越し点が奪えず、PK戦では７人目が失敗。まさかの４位に終わった。
この一戦を見守った、韓国のファンからは次のような厳しい声が上がっている。
「韓国サッカーは進歩がない。恥ずかしい」
「このレベルなら４強に行ったのも奇跡だ」
「史上最弱の世代だ」
「生きている間にベトナムに負ける日が来るとはな」
「技術がなく、フィジカルだけに頼ろうとする」
「監督が無能すぎるだろ」
「いまや東南アジアと同じレベル」
「韓国サッカーの未来は暗い」
「ベトナムに勝てないんだ。日本にはもう二度と勝てないだろ」
「韓国サッカーは終わった」
“アジアの虎”がよもやの６戦２勝で終焉し、母国では、小さくない衝撃が広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジア最強は日本だ」「レベルの差が大きすぎる」“２歳上”の韓国撃破の大岩ジャパンに対戦国ファンは脱帽！「日本は２歳下じゃないのか」【U-23アジアカップ】
