外が寒くても大丈夫！静音エアロバイクで快適に脂肪燃焼【アルインコ】の軽量エアロバイクはAmazon限定で販売中！
運動不足を今日から解消。静音×軽量で毎日こげる【アルインコ】のAmazon限定バイク登場！
省スペースで快適にエクササイズが可能。体力維持や運動不足解消に宅トレを始めたい方にピッタリ。家事や育児・在宅ワークの合間やすきま時間に、テレビを観ながら音楽を聴きながら「ながら運動」を習慣化しよう。
タブレットやスマホが置けるトレーを搭載。お気に入りの動画や映画を見ながら、好きなアーティストの音楽を楽しみながら運動ができる。
ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用ができる。(レベル1~3:健康増進、4~6:ダイエット、7~8:トレーニング)
折りたたみ式でコンパクトに収納できるから一人暮らしの方でも気軽に始められる。折りたたみサイズは奥行42.5センチ。ピンを抜くだけでカンタンに折りたたむことができる。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用し、折りたたんだ際の設置面積は新聞紙1枚程度と省スペースで邪魔にならない。また、約14キロと軽量なので女性やご年配の方でも手軽に移動がラクに。
